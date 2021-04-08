紅軍8強遭皇馬搶頭威 半場失兩球寫16年新低 下周求重現晏菲路奇蹟

利物浦的防線昨仗未能看管皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，後者長傳壓入禁區開紀錄，再逼得阿歷山大阿諾特頭槌自殺回傳，造就馬高阿辛斯奧建功。紅軍半場以0：2落後，進攻表現同樣差勁，是7年來首次歐戰作客首45分鐘沒有攻門，落後兩球則是16年來首次。

領隊高普罕有地於完半場前已因戰術換人，由堤亞高艾簡達拿入替拿比基達，他賽後解釋：「我不滿己隊上半場控球的處理，反而壓逼做得不錯，逼到對手放長波，只是未能爭得第二點。這不全是拿比的錯，我當刻其實想換更多人。」兩軍下半場分別由雲尼斯奧斯及穆罕默德沙拿各入1球，與3年前決賽一樣由皇馬贏3：1，領先首回合。

利物浦7次征西不勝

高普不滿球證針對文尼

高普亦不滿在阿辛斯奧的入球前半分鐘，沙迪奧文尼入楔時被盧卡斯華斯基斯從後撞跌，但球證及視像裁判團隊未有判罰。文尼反而因為激烈投訴而領黃牌，領隊高普批評球證針對文尼，但重申「球證沒令我們落敗」，他又不滿暫作皇馬主場的迪史堤芬奴球場：「晏菲路是一個正式球場，對己隊較有利。」

利物浦近兩季在歐聯淘汰賽，首回合作客西班牙均是先落後，2019年4強次回合連入4球反勝巴塞隆拿，但去年16強加時被馬德里體育會踢出局。下周背水一戰的關鍵，是能否撥亂反正，衝擊缺少沙治奧拉莫斯及華拉尼的皇馬防線。

多蒙特僅負曼城 比寧咸詐糊惹爭議

至於曼城主場以2：1小勝多蒙特，亦同樣疑似出現誤判，藍月中場奇雲迪布尼先開紀錄後，客軍中場祖迪比寧咸一度把握曼城門將艾達臣摩拉斯控球失誤，再射入空門，但球證指他出腳時犯規，並判罰黃牌。

比寧咸賽後表示他符合球例下搶球，慢鏡顯示他出腳先中波，評述球賽的曼城舊將夏格維斯亦表示：「比寧咸先觸球，贏得控球權，應罰艾達臣踢向他。」多蒙特完場前一度由馬高列奧斯扳平，但菲爾科頓補時建功絕殺，助曼城下周可帶一球優勢作客。

（歐聯消息）