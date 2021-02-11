池江生死之間悟奧運樂 擺脫癌魔790天寫奇蹟 解金牌束縛今衝捷泳

不單是抗癌時拋棄一把長髮，這個日本隊飛魚去年剖白化療初期常感到惡心、食慾不振，拿電話、看電視都不能，只能卧病在牀。她說：「完全不想別人看到我那個模樣，甚至覺得不可倚靠家人，成為他們的負累……最差的時候確想過死，當然之後後悔有這想法。」有實質想法上的改變時，是2019年8月，她經歷5個月留醫後短暫離開，做回平常年輕人，到東京迪士尼遊玩一番：「奧運、金牌這些字不再綑綁着我，就覺得放鬆了，生命還有很多值得感受的事。」

池江在2019年底完成治療，5年內白血病不復發，便可宣告痊癒。她承認初癒時較過去輕了15公斤，去年8月在準備半年的50米自由泳復出戰，較自己保持的全國紀錄慢兩秒，對她而言是「回到初中水平」。即使到今年初東京公開賽，還未練到昔日的爆發力。然而在近日的全國賽，池江還是在100米蝶泳封后，原本遙不可及的奧運資格，因為訓練長足進步，加上東奧因疫情延期一年，創造了奇蹟。

今爭單項東奧資格

池江今轉戰強項100米自由泳，奧運史上日本隊最年輕游泳金牌得主岩崎恭子表示，即使池江未能直接取得單項資格，也有望透過今次時間，爭多一個接力隊席位：「她在100自練習已游54秒多，距標準時間不遠，望到我也露出微笑，我覺得她沒受壓力影響。」

紀錄片吐心聲 毋懼從頭開始

《中間泳道》是名導演是枝裕和拍下的紀錄片，這個由池江與美肌品牌合作的製作上周首播。片中的她在第一線道，雖追不上昔日游中線最快的自己，但她說道：「就算從頭再來，又怎樣呢？第二個池江璃花子，也是白血病倖存者已經誕生了。很多人說我給他們繼續游泳的力量，但我意識到自己不是為了別人游泳，而是很享受游泳的每一瞬間。」

（體壇HeatMap）