朝鮮棄戰東奧 33年來首次 韓統一部稱遺憾

「朝鮮體育」報道，為免運動員感染新冠病毒，不會參加東京奧運，並稱早於上月25日、即東奧展開聖火傳遞當天，朝鮮奧委會已有此決定。朝鮮隊將自1988年之後首次缺席奧運，亦是今屆奧運首支退出的代表團。國際奧委會發言人表示未收到朝鮮正式通知，但國際殘奧會（IPC）昨晚稱，獲朝鮮奧委會通知退出今夏殘奧。日本官房長官加藤勝信則表示，日本會繼續採取防疫措施，讓各個代表團參與東奧。

日本共同社引述韓國統一部稱：「政府原本寄望東奧是兩韓推動合作的機會，我們為此感到遺憾。」朝鮮至今未有公布確診病例，而韓國與朝鮮早在2018年宣布聯合申辦2032年奧運，韓國當局上周稱已向國際奧委會提出申辦意向。

跳水等3項目測試賽取消

另外，共同社等多個日媒報道，原定周六展開的東奧水球測試賽，因日本政府疫下限制海外人士入境，負責計時、記錄等多個工作人員無法赴日，最終取消賽事，未公布日後能否補賽。同樣在東京舉行的跳水世界盃以及韻律泳測試賽，亦在國際泳聯官方網站顯示為取消。