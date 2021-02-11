尼馬再鬥拜仁誓挽聲譽 基拿比確診 祖普莫亭倒戈阻PSG復仇

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尼馬自效力PSG不時有負面新聞，養傷逾一個月後復出不久，日前便在法甲榜首戰末段與里爾球員衝突被逐，是他過去14場法甲第3張紅牌，而且在更衣室通道指罵對方，面臨追加停賽。法媒稱，他事後還在網上參加撲克比賽，贏得獎金。這名29歲巴西隊球星重複犯錯，卻未有汲取教訓，不但再引起PSG球迷不滿，法國《隊報》更稱隊內球員有微言。

隊友不滿尼馬聯賽失控 名宿批行為如小孩

曾效巴塞隆拿及PSG的名宿古利表示，尼馬與朗拿甸奴一樣浪費天賦，法國隊名宿比堤更批評：「尼馬本身就是個問題，他都快30歲了，行為仍像小孩，以為全世界圍着他走，不知何時才會全情投入比賽。」PSG上屆決賽以一球不敵拜仁，這次出征大軍中，意大利國腳馬高華拉堤及費奧倫斯因染疫缺陣，莫路伊卡迪因傷沒隨隊，前場由基利安麥巴比與尼馬領軍。

拜仁主帥費歷克賽前讓麾下放假兩天，除了射手利雲度夫斯基料因傷無緣8強兩回合，翼鋒基拿比昨晚確診，前場由上季效力PSG的中鋒祖普莫亭臨危受命，賽前他先禮後兵，大讚PSG兩大球星：「能夠跟麥巴比和尼馬同場是樂事，他們是我合作過最出色的球員，對手還有眾多頂尖球員，但拜仁是個團隊，雙方上屆交手過，我不用提點隊友什麼。」另德媒報道，中堅謝路美保定不獲續約，今夏約滿離隊。

車路士征波圖 阿朗素證爭執屬實

另一場8強由車路士作客上輪淘汰祖雲達斯的波圖，「藍戰士」自領隊杜曹上任後防守穩固，但上仗英超10人應戰下以2：5大敗予西布朗，之後傳出內亂，除了後衛魯迪格與門將阿列沙巴拿加在操練動粗，前者被趕離訓練場，隊長艾斯派古達也跟小將列斯占士激烈爭執。左閘馬高斯阿朗素承認事情屬實，但認為是好事：「這證明隊內競爭激烈，球員都渴望爭取表現，這是常見的事，而且事情在訓練結束後已完結。」