體壇快訊：亞洲世盃外或恢復主客

巴西名宿白蘭高染疫康復

1994年世界盃冠軍成員的57歲巴西隊名宿白蘭高，證實早前在當地確診感染新冠病毒，病情一度嚴重的他曾需要使用呼吸機，但經過兩周與病魔搏鬥後，近日已康復出院。這名曾效力波圖及富明尼斯等球會的左閘，生涯合共為巴西隊上陣72場，並助「森巴兵」分別於1989年及1994年贏得美洲盃及世界盃。

侯卡錫贏邁阿密賽寫歷史

邁阿密網球公開賽男單決賽，波蘭籍球手侯卡錫直落兩盤7：6（4）、6：4，擊敗19歲意大利籍新星史拿，成為該國首名在1000分級別賽奪冠的球手。女雙方面，日籍組合青山修子及柴原瑛菜以直落兩盤擊敗對手，是兩人首次在同級賽事奪標。

昆達拿路多哈站封王

世界電單車錦標賽（MotoGP）多哈站，Yamaha車手昆達拿路在末段後上封王，取得生涯第4個最高級別分站。而Ducati衛星隊Pramac的薩高及排頭位的新人佐治馬田分列亞、季。另外，前世界一級方程式（F1）世界冠軍羅斯保，昨代表由其父親成立的車隊，於電動越野賽車（Extreme E）首站封王。