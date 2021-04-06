種族歧視風波襲西甲英超 華倫後衛被辱一度拉隊離場 憂判輸續戰

【明報專訊】歐洲五大聯賽昨發生兩宗種族歧視事件，其中華倫西亞作客卡迪斯，原屬無關痛癢的西甲中游戰，但法籍後衛莫達迪亞卡拜疑遭主隊球員歧視，令「蝙蝠軍團」一度拉隊離場。執法團隊否認以棄賽落敗，向客軍施壓繼續比賽，而卡迪斯方面就表示不懷疑球員隱瞞真相。至於英超熱刺後衛達雲臣山齊士亦因表現不濟被球迷網上以歧視言語攻擊，會方發聲明譴責。
西甲升班馬卡迪斯昨以2：1擊敗華倫西亞，賽後升上第13位，少對方1分。惟為他們開紀錄的祖安卡拉，上半場中段與迪亞卡拜一次爭搶後，疑以種族歧視黑人成分的字句稱呼對方。華倫隊長荷西加耶等了解事件後，決定全隊離場抗議，但數分鐘後重新走到場上，只有迪亞卡拜沒有熱身。比賽擾攘20分鐘後重開，迪亞卡拜被曉高古拉蒙入替，而卡拉則半場退下火線。
卡迪斯主帥信麾下沒出言不遜
華倫會方及主帥查維加西亞均表示，基於球例上棄權會被罰0：3落敗，且可能再有跟進判罰，「被迫繼續作賽」，荷西加耶亦表示：「我們被警告後，迪亞卡拜因心情未平復而無法落場，但希望我們繼續比賽。如不是他這樣說，己隊不會返回草地。我聽到卡拉的中傷說話，非常醜陋。」西甲球證部門反駁，指有傳主球證Medie Jimenez向客軍施壓的說法不實。西班牙足總隨後亦表明將調查事件。
卡迪斯及後發聲明「反對一切種族歧視行為」，稱一直要求球員尊重對手。教練施維拉（Alvaro Cervera）稱：「祖安卡拉重覆說他沒有言語攻擊對手，我相信我的球員，換人只是覺得卡拉的表現有不妥。」卡拉明天會出席球隊操練記招，料將首次回應事件。
除了西甲，英超亦發生歧視事件。熱刺後衛達雲臣山齊士前晚兩次解圍失誤，令球隊在哈利卡尼上半場梅開二度下被紐卡素逼和。他賽後上載球迷在社交網留言截圖，指網上種族歧視情况「沒有改善」。熱刺則發聲明，譴責部分留言嘔心，呼籲有關的社交網平台採合適行動。
球迷以猴子諷山齊士 熱刺譴責
另一方面，主帥摩連奴稱奧里亞及艾達韋列特在國際賽後，未及歸隊作新冠病毒檢測，因而起用山齊士，但有報道踢爆他講大話，因為艾達韋列特上周三已歸隊，且與隊友操練過，勢再引起將帥不和猜測。