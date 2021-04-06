種族歧視風波襲西甲英超 華倫後衛被辱一度拉隊離場 憂判輸續戰

西甲升班馬卡迪斯昨以2：1擊敗華倫西亞，賽後升上第13位，少對方1分。惟為他們開紀錄的祖安卡拉，上半場中段與迪亞卡拜一次爭搶後，疑以種族歧視黑人成分的字句稱呼對方。華倫隊長荷西加耶等了解事件後，決定全隊離場抗議，但數分鐘後重新走到場上，只有迪亞卡拜沒有熱身。比賽擾攘20分鐘後重開，迪亞卡拜被曉高古拉蒙入替，而卡拉則半場退下火線。

卡迪斯主帥信麾下沒出言不遜

華倫會方及主帥查維加西亞均表示，基於球例上棄權會被罰0：3落敗，且可能再有跟進判罰，「被迫繼續作賽」，荷西加耶亦表示：「我們被警告後，迪亞卡拜因心情未平復而無法落場，但希望我們繼續比賽。如不是他這樣說，己隊不會返回草地。我聽到卡拉的中傷說話，非常醜陋。」西甲球證部門反駁，指有傳主球證Medie Jimenez向客軍施壓的說法不實。西班牙足總隨後亦表明將調查事件。

卡迪斯及後發聲明「反對一切種族歧視行為」，稱一直要求球員尊重對手。教練施維拉（Alvaro Cervera）稱：「祖安卡拉重覆說他沒有言語攻擊對手，我相信我的球員，換人只是覺得卡拉的表現有不妥。」卡拉明天會出席球隊操練記招，料將首次回應事件。

除了西甲，英超亦發生歧視事件。熱刺後衛達雲臣山齊士前晚兩次解圍失誤，令球隊在哈利卡尼上半場梅開二度下被紐卡素逼和。他賽後上載球迷在社交網留言截圖，指網上種族歧視情况「沒有改善」。熱刺則發聲明，譴責部分留言嘔心，呼籲有關的社交網平台採合適行動。

球迷以猴子諷山齊士 熱刺譴責

另一方面，主帥摩連奴稱奧里亞及艾達韋列特在國際賽後，未及歸隊作新冠病毒檢測，因而起用山齊士，但有報道踢爆他講大話，因為艾達韋列特上周三已歸隊，且與隊友操練過，勢再引起將帥不和猜測。