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2021年4月6日星期二
紅軍重遇皇馬 沙拿忘卻舊仇 拉莫斯缺陣添動力爭勝 賓施馬乘勇掛帥誓拔頭籌
哥帥領曼城迎剋星多蒙特 稱了解對手籲慎防中場
曼聯反勝鞏前四 馬迪爾傷膝勢收咧
朗度快艇「地標」挫舊主湖人 保羅佐治讚如領袖
坂井聖人全日本賽倒灶 萩野公介入江陵介奪奧運席位
史派夫破4年錦標荒 大師賽前壯行色
飛馬反勝榜尾南區升第3
電視精選
種族歧視風波襲西甲英超 華倫後衛被辱一度拉隊離場 憂判輸續戰
馬體會征西敗陣 榜首優勢減爭冠危
體壇快訊：亞洲世盃外或恢復主客
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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