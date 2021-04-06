曼聯反勝鞏前四 馬迪爾傷膝勢收咧

曼聯此役有早前因傷無緣國際賽的拉舒福特及格連活特擔正攻堅，門將甸恩軒達臣則在各項賽事連續第7次取代迪基亞把關。球隊於13分鐘先被倒戈的白禮頓前鋒韋碧克頂破十指關領先半場。不過換邊後福仔和格連活特分別於62和83分鐘腳踢頭頂破網，終以2：1反勝。

「紅魔」主帥蘇斯克查說：「我們上半場找不到比賽節奏，這是國際賽檔期後有時會出現的情况。」對於今季第8次反勝，蘇帥坦言麾下似已習慣下來，亦不會因落後而恐慌，並稱早前為法國隊出戰世盃外時扭傷膝蓋的前鋒安東尼馬迪爾或提早收咧，而為科特迪亞隊比賽的守將艾歷拜利則告染疫。

魯迪格車路士操練「講手」被逐

同日阿士東維拉取得近5仗首勝，憑馬莫特查斯古特梅開二度，奧尼屈堅斯埋齋，主場以3：1反勝富咸，令排尾三的後者吞下近9場作客首敗，落後少踢1場的尾四紐卡素3分。另外，車路士後衛魯迪格據報前日操練時，與門將「基柏」阿列沙巴拿加「講手」，結果被逐返更衣室。另外，「藍戰士」明晚歐聯8強首回合於中立場對波圖，惟中場尼高路簡迪及翼鋒基斯甸普列錫勢同因腿筋受傷避戰。