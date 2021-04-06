紅軍重遇皇馬 沙拿忘卻舊仇 拉莫斯缺陣添動力爭勝 賓施馬乘勇掛帥誓拔頭籌

．皇家馬德里vs.利物浦

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．明晨03：00直播

皇家馬德里與利物浦今季歐聯再次碰頭，而在8強抽籤後，各方隨即將焦點落在沙治奧拉莫斯和穆罕默德沙拿身上。沙拿在3年前的決戰只比賽了30分鐘，便因被拉莫斯摔倒在地上，導致肩膀甩骱，被迫退下火線，而紅軍終以1：3敗陣。沙拿昨表示：「那是以前的比賽，所以我沒再想它。可是，我卻已有額外動力，爭取協助球隊躋身4強。」

埃及足總欲沙拿戰東奧

沙拿近年一直傳言捨紅軍投皇馬，他回應道：「我現在不想談它，但皇馬和巴塞隆拿是頂級球會。我希望自己能有很長的職業賽生涯。為何不可？沒有人會預知未來，那並非由我決定。」此外，埃及足總昨已去信紅軍要求讓沙拿出席7月揭幕的東京奧運。他暫以18球位列英超射手榜次席，只少熱刺箭頭哈利卡尼1球，但西班牙《馬卡報》認為紅軍目前最危險人物，是此役有望取代羅拔圖法明奴攻堅的迪亞高祖達，這名葡萄牙隊鋒將3月中至今，在球會和國際賽共上陣4次獨取6球，已成皇馬心腹大患。

惟紅軍在續有守將華基爾雲達積克、祖高美斯、祖爾麥迪比及中場佐敦軒達臣等6名傷兵下，成為皇馬球星賓施馬爭取連續8場建功的有利因素。這名33歲前鋒狀態正佳，且3年前的決賽亦是由他先開紀錄，今季歐聯與沙拿同樣已斬獲5球，而18個西甲入球暫排射手榜第4位，深受教練施丹器重，施丹賽前承認：「皇馬現在是被看扁了。到最後，我們值得別人的信任。我們能夠做的是聚焦每天的工作。這是一支永不言棄的球隊。」

PSG費奧倫斯染疫無緣鬥拜仁

另據西媒報道，施丹相信紅軍的弱點是右閘阿歷山大阿諾特，已提醒前鋒雲尼斯奧斯祖利亞有機會便向對方施壓。阿諾特日前在英超作客阿仙奴中，於右路助攻祖達頂入打破僵局，最終協助球隊以3：0大捷。此外，繼中場馬高華拉堤後，另一效力巴黎聖日耳門（PSG）的意大利國腳右閘費奧倫斯昨亦告確診，肯定無緣明晚主場大戰拜仁慕尼黑。

（歐聯消息）