池江戰勝癌魔奇蹟入奧 復出7個月為佳績痛哭 今夏東京主場出戰接力

池江前天在100米蝶泳連過兩關，以準決賽總成績第3位身分游進決賽。她昨午於首50米守在3、4位，轉池後發力進佔首位，最終以57.77秒重奪金牌，時間較她在準決賽時快0.71秒，亦比亞軍的長谷川涼香快0.41秒。池江雖然達到直入東奧的A標，但日本隊訂明此項征奧代表資格為57.10秒，長谷川涼香亦在去年做出57.49秒，意味池江或未能出戰此項個人賽。

全國賽100蝶后 淚訴曾失信心

不過，她將以全日本100米蝶泳冠軍身分，今年7月出戰東奧4x100米混合泳。昨日掂池後看到時間，20歲的她先是振臂慶祝，上水後激動掩臉落淚，談到入圍東奧感受，她更一度泣不成聲：「對比5年前的奧運選拔賽，這次我完全談不上自信，只知道一直努力堅持，就會見到成果。我曾經擔心難在蝶泳重拾狀態，從沒想過可以贏得今場比賽，感激隊友推動我，給我鼓勵。」

續爭兩自由泳個人賽資格

池江於2016年以16歲之齡征奧，在100米蝶泳名列第5，之後漸見成熟登上世界前列，並在2018年做出56.08秒的100米蝶泳日本紀錄。她在同年年底的雅加達巨港亞運橫掃6金，但翌年2月宣布確診白血病，一度因治療變得骨瘦如柴，至去年8月底宣布復出，但表明只以2024年巴黎奧運為目標。池江在未來數天仍會出戰50米及100米自由泳，爭取代表日本隊出戰個人項目的資格，亦會出戰非奧運項目的50米蝶泳。