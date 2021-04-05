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2021年4月5日星期一
熱刺失分 紅軍力追 利物浦拆廠升第6 四哥之爭陷混戰
曼城輕取李城 哥帥稱接近奪冠
修咸頓舊將美國走私可卡因 判囚11年
尼馬領紅累PSG失榜首 不敵里爾衛冕危 傳叫停續約欲返巴塞
皇蘇險勝畢爾包 相隔33屆再奪西盃
祖雲靠C朗逼和拖連奴 遭國米拉開12分
萊比錫榜首戰飲恨 主帥:拜仁將是盟主
電視精選
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愉園反勝流浪 風波主角林衍廷復出
爵士狂數魔術 半場18記3分寫歷史
體壇快訊：巴迪蟬聯邁阿密賽后冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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