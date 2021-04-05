熱刺失分 紅軍力追 利物浦拆廠升第6 四哥之爭陷混戰

熱刺以哈利卡尼伙拍卡路士雲尼斯奧斯攻堅，卡尼於8分鐘左路窄位射門被紐卡素門將杜巴夫卡擋出。19分鐘，紐卡素前鋒杜韋加爾近門先頭頂後腳踢，但都過不了熱刺門將洛里斯的十指關。28分鐘，熱刺後防遲遲未能解圍，終被紐卡素中場馬菲朗達夫斜傳前鋒祖連頓射入打開紀錄，卻在兩分鐘被卡尼極速射入扳平，他更於34分鐘接應中場尼當比利妙傳，於右路勁射得手，令熱刺上半場以2：1反超前。

祖達起孖居功

韋斯咸征狼隊爭上第4

下半場接戰，熱刺領隊摩連奴換入孫興慜，頂替上半場曾「食詐糊」的雲尼斯奧斯，前者再度與卡尼合作攻堅。64分鐘，摩帥又變陣，以拉美拿入替盧卡斯莫拉，卻始終無法增添紀錄，85分鐘更被祖爾韋洛克破門，只能以2：2完場各得1分。

利物浦作客阿仙奴一役，前鋒迪亞高祖達因在世界盃外圍賽為葡萄牙隊上陣3次，昨晨先列後備，改由傷癒復出的羅拔圖法明奴擔正。阿仙奴則有為蘇格蘭隊披甲3次的左閘基蘭泰亞尼，因膝部受傷於下半場退下火線，埋下慘敗禍根。61分鐘，祖達後備上陣僅3分鐘，便接應紅軍右閘阿歷山大阿諾特右路傳中頂入。68分鐘，利物浦前鋒穆罕默德沙拿射穿阿仙奴門將賓特尼奴「大細龍門」。82分鐘，沙拿右路橫傳文尼卻未能控定來球，變成助攻後上的祖達射成3：0完場。

總計祖達連同國際賽連續披甲4次獨取6球，利物浦領隊高普賽後談及爭取前四衝線，則表示不會放棄：「我們仍未完蛋，定要勝出餘下比賽，愛華頓和韋斯咸仍能超越我們。」與紅軍同分的韋斯咸明晨若作客狼隊凱旋，便可以1分後壓車路士升上第4。阿仙奴屋漏偏逢連夜雨，泰亞尼受傷外，中堅大衛雷斯也因練習時觸傷右膝避戰紅軍，昨已做過手術，領隊阿迪達透露對方將完全康復，數周後應可候命，而前晚車路士以2：5慘負西布朗後，證實翼鋒基斯甸普列錫腿筋受傷。