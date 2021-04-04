前年失業危轉機 籲球圈後輩「磨刀」傍身 食材從頭學 范俊業營商捉到路

疫情下港人習慣在家煮食，冷凍食材店如雨後春筍，不少人乘熱潮創業分一杯羹，但「豬仔」范俊業入行時機來得更早。2019年7月，東方龍獅改組教練團，守門員教練豬仔亦落鑊，當時距港超開季僅一個月。掛靴9年首次失去教職，令他頓感迷失，「唔知條路要點行」，終決定入股家人早兩年創立的食材店。

雙線發展 白天落舖夜晚教波

資深「波牛」榮升老闆，但一切從頭學起，光是熟習舖頭運作已頭昏腦漲。他笑稱往日「乜都擺落口」，對食材認識不多：「一款丸問十幾次還是分不清，還要記擺位、入價錢條碼等。那幾個月白天落舖學習，晚上兼職教波，回家說不到幾句倒頭就睡。」他亦曾「輸經驗」，夏天入雪櫃點貨以為「好正」，脖子被冷風吹了十多分鐘，最終病倒，才學精要常備外套。

「入貨要按季節，冬天多人買肉打邊爐，夏天要花心思，如去年率先入了北海道芝士蛋糕，當時兩個月才返一『水』，所以很搶手，若慢了客人已食慣。」現時主力負責日本貨源的豬仔說得頭頭是道，訪問期間亦忙着拆箱，邊和同事確認缺貨款式。他笑言一個大男人，原本對甜品不感興趣，但如今行街不再只看波衫，常留意超市新貨，再趕緊向供應商打聽，冀爭得「頭啖湯」。他又放眼鄰近的新港鐵站啟用後，能助生意更上一層樓。

待客靠觀察 入貨爭頭啖湯

待客之道又是另一門學問，往日球場經驗卻派上用場。豬仔表示最緊要「捉到路」，通常先觀察客人注視的貨品，再加以推介。多年來執教兒童班以至成人隊，他如今待客亦一樣，「最緊要轉啱channel」，但最大分別是客人再無理，自己亦要沉住氣，笑言只好留在球場發泄。

范俊業去年回巢任天水圍飛馬任守門員教練，回歸全職教練工作，他稱雖以足球為重，但為責任、為前路，決意繼續雙線發展，每天忙完操練、比賽，便趕回舖頭打點。一年半的營商歷程不乏難關，但他肯定答道，「值得」。昔日貴為港隊鋼門、香港足球先生的他，足球壇履歷亮麗，但他後悔往日放棄不少機會，故此寄語後輩多嘗試，勿困在足球世界：「這數年香港變化大，老土點說，學多一點等同多把刀傍身。」

文：黃頴恩

圖：林靄怡