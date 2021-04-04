門神爭護魔 蘇帥兩難 回歸聯賽迎白禮頓 迪基亞軒達臣求正選

曼聯vs.白禮頓 now621台 明晨02：30直播

為何這樣說呢？事關在曼聯季初的作客連勝紀錄中，很多人忽略了對白禮頓一場，主隊破英超紀錄五中楣柱，以2：3憾負。護級仍未上岸的「海鷗」，國際賽前兩連勝兼入5球，大部分球員養精蓄銳準備今仗。相反「紅魔」有般奴費南迪斯、麥湯米尼等征畢國際賽，拉舒福特及格連活特也剛傷癒，大軍得兩日操練備戰。

說到迪基亞與軒達臣在國家隊層面，二人這3輪世界盃外圍賽只列後備，都要為歐洲國家盃以至明年世界盃前途而努力，外間預期缺少比賽機會的其中一人將離隊，《天空體育》更預計年長6歲又領高薪的迪基亞，執包袱機會較大。

落後曼城14分 或為歐霸試陣

未計今晨戰果，曼聯已落後榜首曼城14分，但也領先力爭前四的韋斯咸8分，有空間在聯賽為歐霸試陣。領隊蘇斯克查此刻似乎仍不想得失任何一名門將，但無可避免地，這代表迪基亞就算健康可候命，也不再是必然正選：「我有兩名頂級門將可選，很肯定你們完季前都能再看到兩人落場。這將按表現決定，我們會考慮誰能給我們勝利。」軒達臣則表示：「希望我有完全的上陣機會，一直希望能在7萬主場球迷面前擊敗宿敵利物浦。」

熱刺征紐卡素 孫興慜復出掛帥

仍力爭前四的熱刺則作客另一護級分子紐卡素，翼鋒孫興慜的大腿傷已康復，與艾達韋列特、利古朗等後防主力有望重返正選。有傳球會將首席射手哈利卡尼標價高達1.75億鎊（約18.82億港元），主帥摩連奴表示卡尼合約還餘3年，不需要洽談新約。至於迎戰富咸的阿士東維拉，亦有隊長基亞利殊傷癒復出。

另外，球員經理人拉奧拿早前表示沒與艾寧夏蘭特、保羅普巴等客戶簽代理合約，據報被行家投訴。英格蘭足總表示關注，但未決定立案調查。