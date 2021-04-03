重返鋒線喚初心 安永佳土炮自強 半季入球雙位數 瞄準大港腳席位

安永佳是香港及新西蘭混血兒，在港出生，16歲赴美升學，去年初大學畢業後返港，回到青年軍曾效力的傑志，簽下人生首份職業球員合約，上季任左閘上陣不多，唯一入球是在菁英盃決賽射入12碼，今季初藉多名外援前鋒離隊，在自小認識的總教練朱志光及教練團建議下，由在美國大學聯賽司職的左閘，重任年少時的位置：「季初教練們認為，我有身形優勢及射術，又可傳中，於亞洲聯賽在前場作用會較大，最後我答應嘗試重回前鋒位置。即使我在美國讀書6年是防守球員，也喜歡上前助攻。」

傑志陣容變動成契機

接納教練建議轉型成功

安永佳身高1.85米，在美國大學聯賽多年累積7至8個入球，多是接應角球頂入，當事人也料不到，如今在港超首個完整球季，半季上陣16場已入10球，當中6球左腳及4球頭槌，包括在菁英盃兩鬥標準流浪均大演帽子戲法，但他拒將一切視為幸運：「我在季初用了很多努力和時間改踢前鋒，每天操練後幾乎都會額外多練10至15分鐘射門，現有信心以過去不擅長的右腳射門。我亦會留意現今歐洲球壇當紅射手，如哈利卡尼、艾寧夏蘭特及羅拔利雲度夫斯基的射術、走位及如何協助隊友。足球離不開努力，我正不斷學習成為更好的球員。即使不在最佳狀態時，我仍會不惜氣力跑動，在場上付出100%。」

模仿英超球星慶祝 盼娛樂球迷

縱單季總入球已達雙位數，安永佳自言24歲正值在球員生涯成長期，想以身作則證明本地球員能力：「能夠入球雙位數當然高興，但我不可就此停步。很多香港球迷可能會覺得外援比本地球員出色，但我認為這不正確，本地球員也有潛質，只需努力訓練便可變得更強，我想親自證明這一點。」安永佳的入球慶祝方式多元化，他承認全是模仿英超球星，如李斯特城中場占士麥迪臣的「擲飛鏢」、愛華頓中鋒卡維特利雲的「開割草機」及韋斯咸借將連格的「吹色士風」：「入球後我會做出腦海裏第一時間想到的動作，亦想令球迷感到有趣。」但他最滿意的，還是上月底聯賽作客天水圍飛馬的頭槌絕殺，純粹走向傑志球迷的觀眾席振臂高呼，能夠在補時為球隊取勝，還是別具意義。

安永佳曾代表港足U23出戰2018年亞運，亦是2019年省港盃冠軍成員，現有望爭取首度入選大港腳，出戰6月的世界盃外圍賽，他也深明球迷的期望：「我是生於香港的孩子，長時間在港生活，知道代表港隊比賽所得的榮耀，我希望能夠保持表現，獲得港隊教練挑選。」

文：余瑋

圖：楊柏賢