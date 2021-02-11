體壇快訊：PSG惡鬥里爾爭榜首

籃網捕蜂 艾祖迪治「地標」

布魯克林籃網昨常規賽有夏登休戰下，仍有地標上陣的艾祖迪治交出11分、9個籃板，加上艾榮取15分、11個籃板、8次助攻，以111︰89大勝到訪的夏洛特黃蜂；隊中另一球星杜蘭特則為日前受訪時使用反同字眼道歉。另外，今季未落班的36歲防守專家施科路沙決定退役，結束14年NBA生涯。

接種疫苗球手獲ATP豁免隔離

男子職業網球協會（ATP）更新防疫指引，完成接種疫苗球手將獲豁免，不會被列作確診人士的密切接觸者，抵埗後亦不用隔離，該會本周曾發聲明鼓勵打疫苗，但強調非強制。而衛冕邁阿密公開賽的一姐巴迪，昨在4強以直落兩盤6：3淘汰絲維杜蓮娜，明晨與安祖絲古爭冠；男單次號種子特薛斯柏斯則反負波蘭籍對手，爆冷於8強下馬。

櫻花挫砂岩升日職第3

大阪櫻花昨在日職主場1：0輕取末段10人應戰的鳥栖砂岩，多踢一輪下壓過對手升第3；近12輪不敗居首的川崎前鋒，今晚則迎大分三神。另中超公布新季分組名單，廣州隊（前輪廣州恒大）及廣州城（前稱廣州富力）同處A組，上海雙雄則同處B組。