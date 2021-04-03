畢爾包皇蘇爭奪上季西盃盟主

畢爾包或可在兩周內連奪兩屆西班牙盃冠軍。這支西甲中游球隊明晨將與巴斯克區鄰會皇家蘇斯達，合演去季西盃決賽，然後於4月17日與巴塞隆拿爭奪今屆冠軍。畢爾包前鋒伊拿基威廉斯賽前揚言，誓協助球隊第24次執封王。

畢爾包與皇家蘇斯達原本於去年4月18日舉行西班牙盃決賽，卻因疫情嚴重且雙方希望有觀眾入場下押後，而由於畢軍兩周後便需在今屆西盃決戰巴塞隆拿，故此與皇蘇的打吡戰鐵定明晨上演。畢軍亟欲自1984年勇挫由已故名將馬拉當拿領軍的巴塞後，再捧西盃冠軍，惟自當年連贏西盃、西甲和西超盃後，畢軍37年來只曾在2005年及今年的西超盃封王。

畢軍的西甲次席射手26歲的伊拿基威廉斯說：「若贏得這項獎盃太特別了，因球隊上次奪標時我仍未出生。」至於去夏由曼城加盟皇蘇的大衛施華認為，捧走西盃的感覺將是不可思議。皇蘇曾在1909和87年摘冠。

皇馬拉莫斯落實缺陣4周

另外，今晚西甲迎戰伊巴的皇家馬德里，有隊長沙治奧拉莫斯因小腿受傷缺陣4周，勢無緣歐聯8強兩鬥利物浦，以及下周六聯賽大戰客軍巴塞。拉莫斯透露日前在世盃外代表西班牙隊勝科索沃隊後，於場內加操時受傷。