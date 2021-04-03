紅軍爭前四 征廠無退路 法明奴勢復出 沙拿傳季後欲離隊

阿仙奴vs.利物浦 now611/621台 明晨03：00直播

利物浦今季英超開季表現續勇，一度長居榜首，卻在去年尾主場打和西布朗後，開始判若兩隊，近15場英超僅4勝下已跌至第7，衛冕無望外，也落後「四哥」車路士5分，甚至連參加下季歐戰亦成疑。高普說：「球隊不能再失分，球員不能再遲疑，須為前四奮戰，希望作客阿仙奴踏出成功的第一步。」他又透露踢罷國際賽的麾下歸隊後，只曾一起訓練一次，所以接戰聯賽會是挑戰。

廠兵或缺沙卡路維 爭不敗現暗湧

高普證實受膝傷困擾的羅拔圖法明奴已可跟操，明晨有望復出，長期養傷的中場佐敦軒達臣及中堅華基爾雲迪積克方面，高普稱難以預測兩人能否趕及代表英格蘭和荷蘭參戰歐洲國家盃，「若他們準備就緒是可以的，若否我也無法改變」。他又稱軒達臣「或者可在未來數天或數周復操」。此外，《天空體育》從知情人士得知，暫與熱刺箭頭哈利卡尼，以17球領前英超射手榜的穆罕默德沙拿，有意接受新挑戰，今夏離開紅軍，其中皇家馬德里盛傳會是這埃及隊前鋒的下一站。

阿仙奴方面，翼鋒布卡約沙卡因腿筋傷勢，在世界盃外圍賽前已退出英格蘭隊，但是役上陣成疑。中場伊美路維則因臀部受傷，無緣在U21歐洲國家盃代表英軍在最後一場分組賽上陣，主帥阿迪達指後者歸隊後未與隊友一起操練。料前線續由奧巴美揚及拿卡錫迪掛帥領銜。

李城迎一哥曼城 麥迪臣傷癒候命

同日排第3的李斯特城主場誓挫一哥曼城，若勝將以兩分反壓明晚才出戰的曼聯升次席。李城賽前接獲喜訊，包括倒戈「藍月」的伊恩拿祖當選3月英超最佳球員，這名尼日利亞隊前鋒上月聯賽踢3仗入5球，而中場占士麥迪臣及守將列卡度彭利拿亦已康復。

曼城主帥哥迪奧拿則稱雖有阿古路今夏離隊，但表明不用簽入新前鋒。阿古路據報已獲巴塞隆拿、皇家馬德里及巴黎聖日耳門等招手，但有指這名32歲阿根廷隊前鋒盼留英發展，故此，有意斟人的阿仙奴及車路士或佔先機。「藍戰士」主帥杜曹賽前獲選3月最佳領隊，自於1月尾入主後，球隊各項賽事已連續14場不敗，若今晚迎戰西布朗再不失，便可刷新連續8仗保持清白的隊史紀錄。