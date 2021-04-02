大坂直美邁阿密賽8強爆冷出局

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2021年4月2日星期五
德國廿年世盃外首敗 傳提早換帥 主負北馬其頓跌J組第3 德媒:足總晤繼任熱門蘭歷克
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【明報專訊】世界排名第二的日本籍名將大坂直美（圖），昨晨於邁阿密網球公開賽女單8強，爆冷以直落兩盤0：6、4：6不敵希臘籍球手莎嘉里出局，後者將與同日贏波的加拿大籍好手安祖絲古爭入決賽。
（法新社）
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