體育

大坂直美邁阿密賽8強爆冷出局

【明報專訊】世界排名第二的日本籍名將大坂直美（圖），昨晨於邁阿密網球公開賽女單8強，爆冷以直落兩盤0：6、4：6不敵希臘籍球手莎嘉里出局，後者將與同日贏波的加拿大籍好手安祖絲古爭入決賽。

（法新社）

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