理文拒戰或獲足總輕判 女球證性騷擾風波4‧19聆訊

身兼愉園主席的貝鈞奇昨出席足總董事會，討論有關愉園事項時避席，會後見傳媒。對於理文拒戰菁英盃4強補賽的後續處理，他表示足總「按本子辦事」，但透露董事會上有人提及對球市的影響，稱「大家都覺得應從輕發落」。理文曾炮轟足總「今天的我打倒昨天的我」，近日未再回應事件，但有人發起聯署，呼籲杯葛下周三愉園對東方龍獅的菁英盃決賽，貝表示不願見到，但理解球迷想法。

球迷擬杯葛菁英盃決賽

貝鈞奇：理解但不願見到

原本欠交保費的愉園及天水圍飛馬已繳清款項，亦因上訴得直毋須停賽，貝鈞奇稱沒相關罰則，董事會亦未再談對兩隊的懲罰。他又稱：「球隊財困是否應獲豁免、諒解，保費都交不了，再罰他們十萬八萬否合適？」他澄清自己任愉園體育會主席，而非足球隊班主。

至於球證羅碧芝早前去信足總，投訴於上月21日的港超聯賽被愉園主教練鮑家耀及球員林衍廷性別歧視，後者亦涉嫌性騷擾。足總昨發聲明表示關注，稱參考國際足協及亞洲足協章則，或對相關人士罰款或停賽等，事件將由紀律委員會處理。委員會原定下周二開會討論上述事宜，但貝鈞奇表示準備文件及程序需時，延至本月19日的委員會會議才就羅碧芝的投訴聆訊，屆時將傳召投訴人及被投訴者作供，亦會處理林衍廷於上月21日一仗賽後，向羅碧芝投訴過激領紅牌的後續判決。

貝鈞奇又談及申辦下月的亞協盃分組賽，表示仍在與當局商討細節，但他相信符合相關防疫及檢測要求後，外隊抵港不用隔離21天，但一切仍待落實。此外，足總宣布成立超級青年聯賽，賽事今日展開。

（港超消息）