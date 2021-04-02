德國廿年世盃外首敗 傳提早換帥 主負北馬其頓跌J組第3 德媒:足總晤繼任熱門蘭歷克

德國隊取得歷來第3場世盃外圍賽敗仗後，遭傳媒口誅筆伐，《法蘭克福匯報》便指「德國隊受當頭棒喝」；《踢球者》則形容戰果是「討厭的驚奇」，而後者更報道，德國隊領隊比亞荷夫已與德足總高層會晤，同意下周日後，接觸曾執教RB萊比錫、史浩克04及賀芬咸等德甲球隊的62歲名帥蘭歷克，商討接掌國家隊帥印的可能。據報候選人尚有U21德國隊的教頭德國隊名宿觀斯，但拜仁慕尼黑教練費歷克及利物浦主帥高普則不在考慮之列。

華拿失機埋敗陣伏線

戰情方面，德國隊此役由達史特根把關，中場根度簡擔任隊長。北馬其頓隊的37歲前鋒彭迪夫於完上半場前，接應中場伊尼斯巴迪希傳送射入，成為攻破這支4屆世界盃冠軍大門的年紀最大球員。63分鐘，德國隊翼鋒利萊辛尼博得12碼，根度簡操刀扳平。他其後在80分鐘左路傳中予門前無人看管的迪姆華拿，但這名後備上陣的前鋒竟「撻Q」不中目標。5分鐘後，北軍中場艾利夫艾馬斯建殊功，協助球隊以2：1勝出，亦是德國隊自2001年以1：5慘負英格蘭隊後，再於世盃外敗北。

亞美尼亞反勝升榜首

路維說：「失望是巨大的。這是一次挫折。我們犯下很多錯誤，未能控制戰局，也找不到方法來應付北馬其頓隊，而且讓他們反擊。華拿不應錯過那個黃金機會。」根度簡則說：「我為華拿的近射不入感到難過。北馬其頓隊全場只曾兩次迫近龍門和入了兩球，這太容易了，我們防守不力。」

德國隊賽後與次席北馬其頓隊同是3戰6分，落後取得3連捷的亞美尼亞隊3分。後者於86和89分鐘連入兩球，主場以3：2擊退在78分鐘少踢1人的的羅馬尼亞隊，惟主隊追平2：2一球有越位之嫌，但未有視像裁判（VAR）下判入球有效。

（世盃外消息）