韋少三雙反擊刷數據批評 被指難助巫師闖季後賽 獲妻護航自信不動搖

「韋少」前天領巫師以8分優勢擊敗印第安那溜馬，交出NBA史上首個最少35分、20次助攻及10個籃板的三雙。他昨再取得22分、15個籃板及14次助攻，但以色列籍新秀丹尼艾迪亞10射1中只得3分。巫師自次節起落後，終以104：114不敵早前有拿美路波爾收咧的黃蜂。經過前天的紀錄夜，「魔術手」莊遜等傳奇恭賀「韋少」，但ESPN分析員Stephen A. Smith對此嗤之以鼻，認為32歲的他自效力奧克拉荷馬城雷霆起，一直無力為球隊爭取季後賽佳績。

巫師再負爭出線大落後

數據亦顯示，巫師今季以約翰禾爾換來這名2017年常規賽最有價值球員，場均失119.4分排聯盟包尾，比上季還差。現時只排東岸第12的巫師，距離第8的邁阿密熱火相差5.5場勝差，需要一波連勝才有望追近，否則將無緣5月底展開的季後賽。不過，韋斯特布克不以為意，昨日賽後稱：「如我妻子所言，不要讓其他人的說話影響自己。我說過總冠軍不會改變一生，生於街頭的我，能打入NBA便已是冠軍。」

其餘賽果方面，東岸尾二的奧蘭多魔術憑後備球員共攻入56分，作客爆冷以103：96擊敗西岸三哥洛杉磯快艇，快艇遭同日贏波的鳳凰城太陽擴大優勢。丹佛金塊趁東岸一哥費城76人缺少中鋒安必特，首節狂轟44分，終以104：95贏出。

爵士九霄驚魂 出征包機折返無礙

西岸兼聯盟榜首的猶他爵士今日出戰孟菲斯灰熊，但他們所乘的包機據報撞到鳥群，需折返鹽湖城再轉機。美媒引述球隊消息稱，職球員聽到巨響，見到飛機左邊引擎曾現火光。洛杉磯湖人則有新加盟的中鋒杜蒙特可候命，料今仗鬥密爾沃基公鹿，將是這名克里夫蘭騎士舊將自2月12日後首次作賽。