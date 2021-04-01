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2021年4月1日星期四
C朗開齋乘勢返祖雲救亡 世盃外領葡軍反勝 祖達大勇回紅軍爭正選
克羅地亞3後備兵奠勝 壓俄羅斯升榜首
比利時狂勝登頂 荷蘭7蛋大捷升次席
主球證暈倒 非國外提早完場
曼城勢斥32億斟夏蘭特 哥帥讚阿古路本世紀最佳
羅拔仔唞4周無緣歐聯8強
港超入座上限提高至75%
何詩蓓設計泳裝出爐 東奧冀為港爭光
體壇快訊：西意U21闖8強
電視精選
韋少三雙反擊刷數據批評 被指難助巫師闖季後賽 獲妻護航自信不動搖
易建聯Nike籃球簽名捱批
美准選手東奧選拔賽表訴求
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【明報專訊】（請看附圖）
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