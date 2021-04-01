C朗開齋乘勢返祖雲救亡 世盃外領葡軍反勝 祖達大勇回紅軍爭正選

葡萄牙隊此役上半場表現慢熱，賽後被教練費蘭度山度士斥「在散步，毫無張力」，結果被在葡國出生的歸化盧森堡隊前鋒謝臣洛迪古斯，於30分鐘先開紀錄，但祖達完半場前接應攻擊拍檔柏度尼圖傳球，頂入頭槌扳平。

葡軍下半場有起色，先由C朗於50分鐘獲祖奧簡斯路助攻射入反超前，後有柏度尼圖再傳予中場祖奧包連夏埋齋，使末段有守將麥斯美查路特領紅的盧森堡隊反負1：3。葡軍與次席的塞爾維亞隊同分，塞軍藉鋒將阿歷山大米祖域梅開二度，作客以2：1挫阿塞拜疆隊。

祖雲都靈打吡缺保方迪美羅

C朗出戰世盃外前，祖雲達斯於意甲主場負賓尼雲圖，連同世盃外勝阿塞拜疆隊及作客慘和塞軍食白果。他在今仗及時結束入球荒，國際賽入球增至103球，與紀錄保持者伊朗隊名宿戴爾距離縮窄至6球，有望乘勇助祖雲達斯逆轉聯賽落後一哥國際米蘭10分的劣勢。祖雲首個考驗是周六作客拖連奴的打吡戰，但祖雲門將保方無緣把關，事關他因去年尾對帕爾馬做不文手勢被罰停賽，他的土耳其籍隊友後衛美列迪美羅則因確診缺陣。

C朗怒擲臂章 職員拾獲捐出

雖然重拾射門鞋，但葡國傳媒質疑C朗壟斷在國家隊的主射罰球權，認為他近3季70射只入3球，不及同期入8球的國家隊隊友兼曼聯中場般奴費南迪斯，以及5球的波圖中場沙治奧奧利華拉。另外，C朗對塞軍的絕殺變入球無效後，將隊長臂章怒擲地上，據報該臂章被球場職員拾獲轉贈慈善組織。該組織盼籌得250萬歐元（約2275萬港元），作為一個肌肉萎縮嬰兒的醫療費。

至於已在世盃外獨取3球的祖達如沐春風，將國際賽紀錄改寫為上陣12次入6球，雖然他因征戰頻繁，利物浦周六於英超作客阿仙奴時，或被傷癒的羅拔圖法明奴搶去正選席位，但料祖達休息後，會再被領隊高普委以重任。而20歲新星中場伊美路維代表英格蘭隊出戰U21歐洲國家盃時受傷，未必能及時傷癒為阿仙奴鬥紅軍。

此外，今季被「兵工廠」外借至馬德里體育會的中場盧卡斯托拉拿，其母不幸染疫亡，終年53歲。