英軍迎殘陣波蘭爭三連捷

膺紅魔每月最佳冲喜 梳爾為獲重召感恩

三獅左閘勞基梳爾近期回勇，等足兩年半終獲國家隊重召。明晨迎波蘭隊前，他「冧莊」曼聯每月最佳，賽前受訪時突向三獅主帥修夫基懺悔：「我很想忘記自己的過失，但忘記不了，很抱歉曾經不尊重國家隊戰衣，令他失望。不過，他再次信任我，我就會盡力表現。」梳爾早於2013年獲修夫基召入U21國家隊，但之後表現載浮載沉。

對手波蘭隊則陷入傷病潮，除日前有兩將染疫，「羅拔仔」亦於前天因傷退隊，以1勝1和暫列I組次席的他們，昨再公布中場基祖華克及後衛皮亞高斯基確診。波蘭足總一度表示，要與歐洲足協商討是否如期出征，但英媒其後報道賽事如期。

法國隊、德國隊、西班牙隊及意大利隊，明晨亦會分途出戰世盃外。兩連勝的意軍將在C組作客立陶宛隊，惟馬高華拉堤及費奧倫斯受傷，即時退隊返回巴黎聖日耳門。曼聯後衛域陀連迪路夫則以個人理由退出瑞典隊，威爾斯隊亦確認有3將違反防疫措施，已被逐出國家隊。

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