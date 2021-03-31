世盃血汗球場醞釀杯葛危機 高溫工作犧牲外勞 北半球抗議聲求共鳴

英國《衛報》翻查多國出入境紀錄，自卡塔爾於2010年取得2022年世界盃主辦權後，單計中亞五國（印度、尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡），便有6500人在卡塔爾喪生，與卡塔爾官方公布只有37人因為世盃球場工程而死亡的數字相差甚遠。

七成疑死於熱衰竭 超載欠薪不容忽視

卡塔爾如其他波斯灣國家一樣，法例訂明在夏季每日中午平均達40℃的環境下，禁止工人在室外體力勞動工作，但報道稱約七成客死異鄉者被歸類為自然死亡，其實主因或是熱衰竭。報道亦稱，數以百計勞工因交通意外遇難，則揭示超載問題，同樣有數百人自殺，相信與近代大型體育工程中，勞工面對欠薪、超時工作等有關。

挪威球會發公開信促杯葛

韋拿杜姆稱參賽可了解事件

1個月前，在地球另一端，全世界最近北極的職業球會特林素，正式向所屬的挪威足總發公開信，希望坐擁艾寧夏蘭特等球星的國家隊，一旦在世盃外圍賽出線，都應拒絕到卡塔爾出賽。該會新任行政總裁、前球證Oyvind Alapnes表示，自己也不知道這雪球會滾到多大：「老實說，我不認為能夠改變卡塔爾辦世盃這件事。不過我們想睡得安樂，不能接受足球最偉大的比賽是在屍骸上舉辦。現在不斷有球會仿效，我認為關鍵是職業足球最根本的一環，就是球迷能抱同一想法。」

特林素的呼籲獲洛辛堡、奧特等挪威超聯球會支持，挪威隊近期在世盃外圍賽，賽前均穿上「人權，場內外都應有」的上衣熱身及影大合照，4屆世界冠軍德國隊、3屆亞軍荷蘭隊亦有類似行動。不過，橙軍中場韋拿杜姆上周稱難將事件與黑人平權運動比較，特別是球員並非親身經歷其中：「這只是我（前年）參加世界球會冠軍盃才有所了解，很多球員都不太了解整件事，很難去表達太多。相信如果到當地參賽，或可帶來更實質的改變。」

由特林素推起的雪球，或許半路中途融解，卻提供了小國寡民have a say的機會。參考NBA拓展競技範疇以外的社區參與，足球壇下一步要再作突破，今次仍未表態的國際職業足球員公會（FIFPro）等組織，可能就是當中關鍵。

（體壇HeatMap）