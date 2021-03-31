理文棄戰或受罰 愉園東方菁英盃爭冠

【明報專訊】香港足球總會昨正式公布，因理文回信稱不會續戰今季菁英盃，決賽由愉園與東方龍獅於下周三晚上8時在旺角大球場爭標。就理文拒賽會否被罰款，主席貝鈞奇重申足總按紀律程序處理，透露此事連同早前女球證羅碧芝投訴被愉園將帥性別歧視及性騷擾的風波，一併於明午的董事會討論。
32歲艾力士回流返傑志
愉園早前欠交球員保險費後上訴推翻停賽判決，惟原定上月24日對理文的菁英盃4強因而未有舉行，足總董事會本月初表決補賽，但理文曾發聲明堅決不接受補賽。貝鈞奇昨晚出席足總周年大會後稱，對未能補賽感遺憾，拒評理文拒賽有何懲罰，只提及將交由紀律委員會審議：「理文拒絕參賽已構成違規，足總按程序辦事無任何豁免例子。當然理文有其理解，但足總也只是按紀律程序做事，雙方有誤解致未能協調。」據足總章程，若有球隊在盃賽已展開及完成一仗後退出，將罰款不多於8萬港元。
另外，傑志昨落實近年在中國落班的港腳艾力士，相隔3年重返「藍鳥」將披88號球衣，據悉雙方簽約一年半。這名32歲入籍鋒將在病毒檢測呈陰性後，昨早參與首課操練，他稱今次「回家」為了再次享受足球，相信仍有力貢獻球隊。總教練朱志光樂見前線兵源再添一員，笑言排陣將有幸福煩惱。