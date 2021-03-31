理文棄戰或受罰 愉園東方菁英盃爭冠

32歲艾力士回流返傑志

愉園早前欠交球員保險費後上訴推翻停賽判決，惟原定上月24日對理文的菁英盃4強因而未有舉行，足總董事會本月初表決補賽，但理文曾發聲明堅決不接受補賽。貝鈞奇昨晚出席足總周年大會後稱，對未能補賽感遺憾，拒評理文拒賽有何懲罰，只提及將交由紀律委員會審議：「理文拒絕參賽已構成違規，足總按程序辦事無任何豁免例子。當然理文有其理解，但足總也只是按紀律程序做事，雙方有誤解致未能協調。」據足總章程，若有球隊在盃賽已展開及完成一仗後退出，將罰款不多於8萬港元。

另外，傑志昨落實近年在中國落班的港腳艾力士，相隔3年重返「藍鳥」將披88號球衣，據悉雙方簽約一年半。這名32歲入籍鋒將在病毒檢測呈陰性後，昨早參與首課操練，他稱今次「回家」為了再次享受足球，相信仍有力貢獻球隊。總教練朱志光樂見前線兵源再添一員，笑言排陣將有幸福煩惱。