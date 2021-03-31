阿古路出城 掀轉會連鎖反應 季後結束10載藍月生涯 夏蘭特或接班

阿古路在網上發文表示：「為曼城出戰十載感到自豪，這對現今的職業足球員來說，在這個年紀有此成就相當不平凡。我在球隊重建時加盟，班主及很多球員的努力，為球會賺取到世界球壇的一席位，之後將留待其他人保持這地位。」

漸失正選 傳投訴不獲隊友傳球

6月滿33歲的阿古路今季因膝傷缺席上半季比賽，近月未能重返正選，本月中對慕遜加柏的歐聯16強次回合，他更被指向教練團投訴不獲隊友傳球，英國廣播公司分析這些都是他離隊的主因。曼城名宿米卡李察士稱：「我們不知道內幕，可能是他決意離開，但如果被逼走，就是另一回事。除了基利安麥巴比、艾寧夏蘭特或哈利卡尼，有誰可取代他？」

去向影響多隊收購

另一名曼城正中鋒加比爾捷西斯今季亦曾養傷，加上狀態不穩，球隊多次要靠中場球員後上建功，即使在英超領先次席的曼聯多達14分，但場均只得2.13入球，遠遜前3季。會方盛傳對多蒙特的夏蘭特有興趣，《The Athletic》英國版甚至稱，他們已接觸曾效力「藍月」3季的夏蘭特爸爸，但面對車路士、拜仁慕尼黑、皇家馬德里的競爭，有傳多蒙特叫價高達1.8億歐元（約16.4億港元）。國際米蘭前鋒盧卡古據報亦在曼城考慮之列，阿古路的潛在下任東家則包括車仔、國米及西甲豪門巴塞隆拿，選擇或左右曼城的收購行動。

阿古路15歲於阿根廷獨立隊出道，3年後登陸歐洲球壇，加盟馬德里體育會，2010年贏得歐霸冠軍，翌年轉投曼城。其英超首季煞科戰的補時3分鐘建功，助曼城絕殺昆士柏流浪，以得失球差力壓宿敵曼聯，首次英超封王。他在10季聯賽上陣271場入181球，位列入球榜第4，冠絕外援。國家隊方面，他與美斯、迪馬利亞等贏過2007年世青盃冠軍、2008年北京奧運金牌，一直是成年隊主力，但只曾為阿根廷隊贏過3次世界盃或美洲盃亞軍。

（英超消息）