黑帝險勝韋少響頭炮 末段力守衛冕巴林站 角田初登場第9衝線

疫情下新季改由巴林上演揭幕戰，並有限度開放觀眾席予車迷入場。韋斯塔本在排位賽力壓咸美頓，連續兩年在巴林站排頭位。昨於正賽初段保住領先的韋少，戰至第18圈入維修站，惟出站後被較早前已入站的咸美頓超越。由於兩次入站均較對方遲，韋少末段在輪胎較新的優勢下，圈速明顯較快，直至最後3圈終力追至1秒的「DRS射程範圍」，雖然韋少一度超前，但過彎超前時卻四個轆同時出界，在賽會警告車隊必須讓回位置，否則受罰的情况下，韋少其後聽取指令讓位後再追趕，但黑帝此後未再予機會對方，最終這名7屆世界冠軍以0.745秒之微力壓韋少衝線，在新季先拔頭籌。而相隔3季重返F1的名將艾朗素，代表阿爾派（前稱雷諾）出戰表現未算突出，末段亦因機件問題退賽。上屆沉淪的法拉利亦有復蘇迹象，陣中的陸奇尼與今季新加盟的辛尼斯分列第6及8位。

小舒密加首戰位列16

此外，代表紅牛二隊艾法托利出戰的日籍新星角田裕毅，在F1初戰以第13位起步，雖早段一度墮後，但其後站穩陣腳的他，及後不斷超車，包括超越艾朗素、雷干倫及維迪等名將，在末段他再壓過雅士頓馬田的史杜爾，以第9名衝線，取下兩分，是自2012年的小林可夢偉後，再有日本車手在F1取得分數。而代表哈斯出戰的「車神」米高舒密加兒子米克舒密加，初戰F1以第16位完成。惟「小舒」隊友、俄籍新人馬斯本，則繼練習及排位賽後再出意外，開賽首圈便「自炒」退出。

域奴利斯MotoGP旗開得勝

同日世界電單車錦標賽（ MotoGP）亦於卡塔爾舉行新季揭幕戰，Yamaha車隊的域奴利斯後上封王，贏得個人自去年第7站以來首個分站，而Ducati衛星隊Pramac的薩高，以及Ducati廠隊的巴拿亞，則在最後衝線直路前先後超越衛冕世界冠軍的Suzuki車手美亞，分奪亞、季軍。至於今季由Yamaha轉至衛星隊SRT的42歲「電單車神」羅斯，則以第12位完成。