足壇快遞：美國男足無緣東京奧運

中美洲聖露西亞棄戰世盃外

聖露西亞足總在未知會政府及球員的情况下，宣布棄戰世界盃中北美洲區外圍賽，政府對此表示關注。聖軍原本於當地時間昨早迎戰海地隊。另外，英格蘭隊昨在主力赫臣奧杜爾因肩傷缺陣下，在U21歐洲國家盃D組以0：2負葡萄牙隊，兩連敗下面臨出局邊緣。

傑志足球學院獲亞協一星認證

傑志昨宣布旗下的傑志足球學院，早前獲「亞洲足協菁英計劃」評級為一星認證，是香港首間獲此評級的足球學院。傑志表示今年1月向香港足總及亞協提交評級申請，標準包括教練師資、運動科學及設施等20個範疇。學院創辦人伍健表示，會續提升各項青訓工作水平，培養更多港隊球員。

球迷組織晤楊德強商討「增場」

球迷組織「撐場大聯盟」等代表昨與體育專員楊德強會面，就政府「提升足球場地設施5年計劃」交流意見。「撐場」聯絡人陳智聰會後透露，楊德強認同現時本港11人標準場及硬地場數目未達標，會促使其他私人球場開放更多時間讓公眾使用。