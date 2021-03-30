傅家俊放眼年底全英賽 獲外卡再征戰 放鬆心情拾狀態

寄語師妹吳安儀享受職業賽旅程

Marco承認過去一年少訓練，疫情令桌球館關閉，他試過一、兩個月未曾接觸過桌球棒：「見到其他球員繼續比賽，自己卻留港，但都打了這麼多年當是休息機會，叉足電重新出發。這一年雖少打桌球，但相信重新訓練後，很快可進入比賽狀態。」他稱下次參賽需視乎英國疫情，放眼年底參與全英賽。

對於師妹吳安儀同獲外卡，Marco寄語要盡快適應英國生活：「很多海外球員因未能適應當地生活而成績欠佳，她這方面要有心理準備，但我相信她可做到，成為職業桌球員是她夢想，相信她會很享受今次旅程。」Marco昨帶同幼女出席活動，分享與本地設計師梁慶紀合作研發的組合式兒童桌球遊戲枱，並已在網上平台上架。

羅拔臣挫奧蘇利雲 二十奪巡迴賽

另外，尼爾羅拔臣昨在世界桌球巡迴錦標賽決賽，以總局數10：4擊敗「火箭」奧蘇利雲，取得生涯第20項巡迴賽冠軍。雙方在首節打成4：4平手，其後羅拔臣橫掃6局，當中3局打出一杆過百分。