葡軍誤判爭議球證認責 UEFA：兩軍同意可用門線技術

征盧國缺般費 比利時勢輪換迎白俄

UEFA發言人表示：「在世界盃歐洲區外圍賽使用門線技術的決定，是取決於東道主足總的決定。若他們計劃實行，也須獲得客軍足總的書面同意，方可使用。」這番話似暗示，葡萄牙足總亦需為事件承責。至於判C朗入球無效的荷蘭籍球證馬基利則證實，已向葡萄牙隊和其教練費蘭度山度士道歉，他說：「作為一個裁判團隊，我們總是努力做出正確決定。因這樣的原因成為新聞，我們一點也不高興。」

葡軍作客盧森堡隊有般奴費南迪斯因累積黃牌須停賽1場，另一中場摩天奴上陣成疑。葡軍暫兩戰得4分，因得失球差不及塞爾維亞隊居次，少1分的盧森堡隊則排第3。

另外，E組威爾斯隊明晨迎戰兩仗得4分居首的捷克隊，有中場祖亞倫因傷退隊。同組亦得4分的比利時隊則迎戰少1分排第3的白俄羅斯隊，鋒將梅頓斯和恩歷克卡拉斯高或避戰，據報主帥馬天尼斯亦有意讓中場奇雲迪布尼休戰。此外，G組榜首土耳其隊迎拉脫維亞隊冀取三連勝。