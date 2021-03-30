羅拔仔掛彩返拜仁 無緣領波蘭征英格蘭 狂牛世盃外絕殺開齋

波蘭足總證實，32歲箭頭羅拔利雲度夫斯基因右膝受傷，無緣明晚作客英格蘭隊。「羅拔仔」昨於主場以3：0大勝安道爾隊時受傷，被迫在63分鐘退下火線。他此役梅開二度，連同之前作客打和匈牙利隊亦入1球，在世盃外已有3球進帳。波蘭隊現於I組兩戰得4分，與次席匈牙利隊同分，落後兩戰兩勝得6分的一哥英格蘭隊兩分。

卡尼蒙特建功 三獅兩連勝

波蘭足總又透露，類似「羅拔仔」的傷勢，通常需養傷5至10日，並已啟程返回所屬球會拜仁慕尼黑療傷。他或會避戰4月3日作客RB萊比錫的德甲榜首戰，且可能無法趕及於4月7日復出，在歐聯8強首回合主場大戰巴黎聖日耳門（PSG）。此外，他今季德甲已入35球，今次受傷或不利爭取打破拜仁名宿「轟炸機」梅拿，在49年前獨取40個聯賽入球的單季紀錄。

「三獅軍團」憑前鋒哈利卡尼於38分鐘接應左閘勞基梳爾傳中頂入，又於63分鐘橫傳後上中場美臣蒙特射入，作客以2：0輕取阿爾巴尼亞隊。主帥修夫基不諱言或讓蒙特連續3場世盃外擔正：「他能聰明地創造空間、控球了得、創造機會和建功。我認為他的表現一流。」此外，尼克普比成為英軍史上首位頭6次上陣保持不失的門將。

安歷基認險心臟病發

B組西班牙隊則於43分鐘被格魯吉亞隊中場基華拉斯基利亞先拔頭籌，苦戰至56分鐘才藉翼鋒費倫托利斯接應左閘佐迪艾巴傳球扳平。補時1分鐘，艾巴再助攻丹尼爾奧莫射入，助「鬥牛兵」以2：1反勝完場前入少踢1人的格軍，賽後兩戰得4分居次。安歷基說：「我差點心臟病發。反勝有利球員的士氣。每場外圍賽都是難打的。對手往往側重防守，而且此役場地惡劣，令皮球像不斷蹦蹦跳跳的兔子。」同組瑞典隊老將伊巴謙莫域在12分鐘以後腳助攻先開紀錄，終助球隊以3球淨勝末段有球員被逐的科索沃隊。

意大利藉前鋒比洛迪及中場文路爾盧卡迪利建功，以2：0勝保加利亞隊，令主帥文仙尼連續領軍不敗增至24場，只少名帥納比的紀錄1場。德國隊憑夏維斯在16分鐘傳中予攻擊拍檔基拿比射入，以1：0勝羅馬尼亞隊，而F組摩爾多瓦隊則作客以0：8慘負丹麥隊，錄得隊史最大敗仗。