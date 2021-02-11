港超執法再惹爭議 理文失極刑促VAR輔助 傑志大勝居首

理文開賽僅22分鐘先後有中場顏樂楓及中堅荷西安祖傷出，由徐宏傑及早前因歧視風波內部停賽一場的余煒廉復出入替，並憑兩名新前鋒金承龍及洛迪古斯各建一功，在1524人入場見證下作客以2：1險勝飛馬。不過，執法球證廖國文於完半場前，認為理文球員在門前混戰撞跌飛馬中場基斯，飛馬獲12碼再由達施華主射追平，備受爭議。廖國文完場後離開球場時，看台上有球迷手持辱罵他的標語。

理文壓飛馬升第3

理文主教練陳曉明賽後表示，沒看重播下不覺得是碰撞犯規，但對球證千鈞一髮之間的判決沒太大意見，不過希望有朝一日港超也有VAR輔助執法：「球證也是人，有時真的會看不到是否犯規，政府常說多支援港超，是否可投放更多資源？VAR的確需要更多攝錄機，但亦可研究能否爭取以較少資源，做到畫質較低的VAR模式。若有重播，看法會不同，始終一個入球或12碼判決，對足球比賽關鍵性太大。」

羅碧芝性騷擾風波後首執法

另邊廂，傑志昨晚作客青衣運動場對晉峰，防疫指引入場限半下有671人入場，是此球場第2次兼今季港超第3次高掛紅旗。女球證羅碧芝上輪分別指控愉園教練及球員性別歧視及性騷擾，她自風波發生一周後再次現身港超賽場，出任第四球證，在場邊負責舉補時及換人分牌等。

賽事方面，傑志半場互無紀錄，下半場換入「黑山伊巴」丹恩奴域扭轉形勢，終憑加維蘭、丹恩奴域及羅拔圖各建一功，大勝3：0，39歲的丹恩奴域7場入5球續大勇。港超積分榜上，傑志9戰19分續不敗，多踢一場領先次席的東方龍獅4分。理文擊敗飛馬後7戰12分，少踢一場以2分反壓對方升上第3位。

（港超消息）