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2021年3月29日星期一
絕殺變失分 C朗怒離場 葡軍主帥促引入VAR 公平原則難成事
法國隊開齋 皇馬或以6將換麥巴比夏蘭特
荷蘭響勝鼓 第3隊聲援世盃外勞
卡尼拒談去向 歐國盃後定奪
普波域治領馬刺1300勝寫歷史
韋斯塔本締最快圈速 新季首擊頭位起步
體壇快訊：火箭破亨特利紀錄
電視精選
港超執法再惹爭議 理文失極刑促VAR輔助 傑志大勝居首
蔡俊彥大獎賽8強僅負 世界排名勢闖前10
李嘉維下月赴歐 復賽衝東奧席位
陳志強三級跳15米刷新港績
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【明報專訊】（請看附圖）
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