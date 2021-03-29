法國隊開齋 皇馬或以6將換麥巴比夏蘭特

法國隊日前在世盃外被烏克蘭隊逼和1：1，此役由安東尼馬迪爾代替麥巴比掛帥，上仗後備上陣的保羅普巴擔正，與尼當比利坐鎮中場。19分鐘，馬迪爾助攻奧士文尼迪比利打開紀錄。44分鐘，哈薩克中堅馬爾利在普巴力迫下頭槌擺烏龍，令球隊上半場落後兩球。59分鐘，法國隊以麥巴比、賓耶達及中場拉比奧特，分別入替馬迪爾、基沙文和普巴，但始終無法改寫紀錄，終以2：0凱旋。

另據西班牙《世界體育報》報道，皇馬有意出售或放走沙治奧拉莫斯、加里夫巴利、夏薩特、華拉尼、艾斯高及馬些路，以籌集資金收購巴黎聖日耳門的麥巴比及多蒙特的艾寧夏蘭特。據報「蜜蜂兵」已將夏蘭特定價為1.75億歐元（約16億港元），麥巴比的身價會更高。

挪威隊吞土耳其3蛋

而夏蘭特及馬田奧迪加特領軍的挪威隊，昨晨於西班牙上演的世盃外G組比賽，在中場基斯坦科斯維特於80分鐘被逐下，以0：3慘負作客的土耳其隊。土耳其隊與同是兩戰兩勝的黑山隊暫時佔據前列。