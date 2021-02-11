絕殺變失分 C朗怒離場 葡軍主帥促引入VAR 公平原則難成事

C朗入球無效事件發生在完場前一刻，他右路射地波「慢流尾袋」，當皮球越過龍門白界後，塞爾維亞中堅米祖域奮身解圍。C朗以為已為葡萄牙隊以3：2絕殺對手，為奠勝慶祝之時，荷蘭籍球證馬基利拒認入球，令C朗跑向旁證激烈投訴，領下黃牌。他再怒擲隊長臂章在地上，憤然步出球場，不久球證鳴笛完場。教練費蘭度山度士執教生涯第1000次領軍，葡萄牙隊卻由贏波變失分，他說：「C朗明顯取得入球，球證賽後向我道歉，他告訴我感不好意思，但這不能解決問題。球證犯錯，他們也是人，但這就是VAR或門線技術，應在這樣的比賽存在的原因。」

怒擲隊長臂章 C朗：全國受傷害

B組的希臘隊日前亦憑一個具爭議的12碼，作客以1：1逼和西班牙隊，令主隊主帥安歷基質疑世盃外無VAR。歐洲傳媒報道，因應部分小國缺乏資源，難引入VAR或門線技術，因此為公平競爭起見，所有世盃外賽事有別各大歐洲聯賽，都不會利用它協助執法。

C朗今季第2次連續3仗食白果，賽後在社交網表示：「有些時刻讓人難以接受，尤其是當我們覺得整個國家都受到傷害的時候。不過，我們會保持高昂的鬥志，繼續迎接下一個挑戰。」

回說比賽，葡萄牙隊藉迪亞高祖達上半場梅開二度領前，卻被塞軍前鋒阿歷山大米祖域及中場菲臘高斯迪各建一功扳平，塞軍後衛尼高拉米連高域則在補時階段領紅。值得一提的是，效力富咸的阿歷山大米祖域賽後以39球，榮膺塞軍（包括前南斯拉夫隊）歷來最佳射手。

盧森堡挫愛爾蘭 史上第6勝

葡萄牙隊的下一個對手愛爾蘭隊，則在主場爆冷以0：1不敵盧森堡隊，錄得兩連敗，令客軍取得參加世盃外87年來第6場勝仗，亦是近13年來於國際大賽外圍賽首次凱旋。

（世盃外消息）