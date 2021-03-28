前體記征飲食界 盼只是暫別 效力有線16載被裁 男人四十轉行未忘東奧夢

「有線大地震」轟動全港，當天慘食「無情雞」的陳漢威，上周於社交平台宣布進軍飲食界。胞弟從事飲食，早部署擴展業務，他正值失業答應幫忙推廣，但始終是家庭生意，最終全方位「落水」。昔日在電視台寫稿、扑咪、直播，一切駕輕就熟，如今站在咖啡師身旁認真「聽書」，不時乖巧點頭，阿威亦不禁笑道：「現在他是大佬，我只是𡃁仔，像個40歲的實習生。」不惑之年走出舒適區，他承認成為一張「中年的白紙」，一竅不通唯有每事問，「幸好愛運動的人沒包袱，勝在勇於嘗試」。不過，此刻對阿威而言，挑選店員仍是茫無頭緒，調整餐牌的難度亦遠超改稿。

學沖咖啡自嘲中年實習生

以往工作圍繞體育，阿威收工去踢波、打籃球，生活被體育佔據九成，直至3個月前全情投入飲食界，他不習慣，但忙得無暇再想裁員之事，沉澱了當天的唏噓，如今身旁盡是暖流。餐廳試業至今10天，前同事、行家、忠實觀眾，甚至多年沒聯絡的舊同學紛紛捧場，剛有份為港隊摘下東奧重劍女團入場券的連翊希、港超球員梁冠聰均是座上客，識於微時的單車隊主力張敬樂更自薦當上兩天義務店員，令阿威大嘆窩心：「他們會直接批評，真心朋友才會想你進步，但亦有不少人惋惜我轉行。在此澄清，我未想離開體育界！」

他笑稱，近日終體會到港隊飛魚歐鎧淳數年前的經歷：「一直被問是否轉行，想起她數年前被指轉戰娛樂圈，結果達A標去東奧。這些年看着她長大，真想見證她的最後一屆。」他表示東奧是個情意結，原本大有機會見證一批初入行認識的港將上演最後探戈，但賽事為防疫謝絕海外觀眾，失去記者身分的阿威只能靜候機遇，即使換到幕後崗位，仍盼親赴現場。

「盼終生不離體育界」

關於未來路向，阿威稱仍是問號，只謂以體育工作優先。假使未如願轉型當主持，就如他在社交平台簡介寫的，「夏天滑水，冬天滑雪」，還手持籃球、體適能、健美教練牌的他，直截了當總結道：「我大概終生都離不開體育。」

文：黃頴恩、圖：鄧宗弘