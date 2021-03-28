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2021年3月28日星期日
中國體壇抵制存阻力 中媒稱足協譴責Nike 依賴技術難解約
愉園總監認小將行為不當 證林衍廷將受足總聆訊 球會內部處分
東奧擬減非必要賓客 或僅3萬人參與
福仔沙卡傷退 卡尼勢掛帥領英爭兩連勝
去年派確診球員上陣 拉素罰款逾百萬 會長禁賽7個月
領籃網堵塞 夏登矢言再奪MVP
體壇快訊：吳安儀港桌球賽摘季
電視精選
前體記征飲食界 盼只是暫別 效力有線16載被裁 男人四十轉行未忘東奧夢
無緣採訪已故青訓之父黎新祥留憾
沈金康11度膺最佳教練
吳家鋒港田徑賽百米封王
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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中國體壇抵制存阻力 中媒稱足協譴責Nike 依賴技術難解約
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東奧擬減非必要賓客 或僅3萬人參與
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