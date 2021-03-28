愉園總監認小將行為不當 證林衍廷將受足總聆訊 球會內部處分

愉園向足總提球證建議

上周執法愉園對天水圍飛馬的女球證羅碧芝，近日投訴該仗被逐的林衍廷言論性騷擾，據悉足總將在4月6日聆訊。潘文廸以行為不當形容事件，預計林衍廷面臨停賽，會方亦會處分：「這是事實，唔啱就係唔啱，無論足總如何判決，會方都需要處罰。他是年青球員，球會有義務教導他成熟點。」

羅碧芝同時投訴鮑家耀性別歧視，亦有女足球員聯署，指控鮑批評羅體能未達要求，要求不再派女球證執法男子賽事，言論不能接受。潘文廸表示對方無意歧視，只是口快失言：「如果他是這樣的人，我想他過去很難長期在女子隊立足。他之前教的兩支女子隊，都與他感情很好。」

潘文廸亦表示，愉園已去信足總提交執法爭議意見。至於賽事方面，愉園昨仗續由鮑家耀場邊督師下，並於早段憑傷癒的翼鋒羅拔奧度建功，但南區完半場前有日籍外援川瀨浩太頭槌扳平，終在1007名球迷見證下賽和1：1。

東方挫流浪升次席 傑志飛馬今出擊

東方龍獅則作客以3：1挫標準流浪，終止3場不勝，升上次席，落後傑志1分。傑志今在青衣運動場作客晉峰，天水圍飛馬則在元朗迎戰少1分但踢少1場的理文。