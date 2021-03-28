中國體壇抵制存阻力 中媒稱足協譴責Nike 依賴技術難解約

Nike近日被翻出曾表示不使用新疆棉，中國網民群起呼籲中國足協抵制，《足球報》昨稱中國足協及職業聯賽聯盟近日開會內部譴責，又表示Nike及其他服裝品牌棄用新疆棉是「錯誤行徑」，只會招來損失，表示「保留進一步處理合同的權力」。

國足6年前簽12年約

提早解約或涉巨額賠償

不過，中國足協暫未有官方文件支持報道說法。中國足球隊據報2015年才與Nike簽長約，合約要到2026年尾才屆滿，中超的合約限期更會到2028年，意味雙方解約機會不大。除了牽涉巨額賠償，中國《PP體育》亦刊出文章，表示其他品牌的球鞋表現或較Nike、Adidas、Puma等遜色，球員亦可能要重新適應，影響場上表現，這些因素都提高了中國足協單方面解約的難度。

代言人郭艾倫避戰CBA

Nike同時與多個運動項目的中國代表隊有合作，如中國國籃的合約至2026年才到期，有報道稱男籃主力郭艾倫日前在中國籃球聯賽（CBA）沒有上陣，甚至在場館不見蹤影，亦與他是Nike代言人有關。有別於另一國籃主力周琦日前表態支持新疆棉，同獲Nike贊助的郭艾倫至今未公開發言。

而由Nike贊助的易建聯，則穿上李寧牌服飾上陣。近年高中籃球聯賽亦以Nike冠名，顯示問題的複雜性。有內地分析稱，或只有贊助金額較低的田徑隊等，才有力承擔解約損失，今次事件亦顯示中國的體育組織，在合約磋商時未有列明條款保障自己。

另外，國際足球歷史和統計會（IFFHS）公布，以過去10年各地聯賽球會在洲際賽事表現計算，中超未能入選全球前40位本土聯賽，在亞洲甚至三大不入，落後總排名第22的韓職、第31的沙特阿拉伯超及第33的日職。西甲則力壓英超，榮膺2011至2020年冠軍，巴甲則排第3。內地傳媒稱，由於中超多隊退出亞冠，料排名將進一步下跌。