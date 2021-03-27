體壇快訊：吳諾弘多哈賽過關

鶴健士巡迴賽挫特林普

41歲英籍桌球名將鶴健士昨續戰巡迴錦標賽，爆冷以局數10：7淘汰世界一哥特林普，今晚在4強惡鬥奧蘇利雲。另世界賽外圍賽抽籤結果出爐，今季復出的「桌球皇帝」亨特利首圈重遇老對手「白旋風」韋德，獲邀出戰的女子世界冠軍伊雲絲，則對英籍47歲球手希克斯。

科摩羅首闖非洲盃決賽周

科摩羅隊昨主場以0：0悶和多哥隊，在非洲國家盃外圍賽G組5戰得9分，與同分的埃及隊提前一輪出線，是這個人口僅85萬、全非洲第4少的東非島國首晉非洲盃決賽周。D組的岡比亞隊亦一樣，他們主場亦1：0小勝安哥拉隊，與加蓬隊攜手出線。

羽生結弦世界賽領先

兩屆冬奧冠軍日本「冰王子」羽生結弦（圖），昨於瑞典舉行的花樣滑冰世界賽男單短節目先拔頭籌，以106.98分領先。美籍華裔競敵陳巍則在初段失誤，最終僅以98.85分排第3。而上屆世青冠軍的17歲日籍小將鍵山優真，則以100.96分居次。