朗度死線前投快艇 奧拉迪普離火箭

魔術3將離隊 艾祖迪治下馬

多支球隊今晨「壓哨」落實轉會，其中曾助波士頓塞爾特人及湖人奪冠的35歲老牌控衛朗度，落實由鷹隊換至快艇，後者換得3屆年度最佳第六人路易斯威廉士及選秀權。而火箭再放走陣中主力，將季初才加盟的奧拉迪普換至熱火，並換得奧利尼克、巴特利及選秀權。同樣重建的奧蘭多魔術，則有3大主力艾朗哥頓、胡斯域及科尼亞，分別換至丹佛金塊、芝加哥公牛及塞爾特人。

此外，馬刺球星艾祖迪治終落實以買斷形式離隊，將以自由身尋新東家。至於達拉斯獨行俠由新奧爾良塘鵝換得老牌3分射手列迪克。而76人、紐約人及奧克拉荷馬雷霆亦完成三方交易，其中佐治希爾由雷霆換至76人，柯士甸李華士則由紐約人換至雷霆。

同日常規賽方面，東岸一哥費城76人作客以109：101擊敗續有勒邦占士及安東尼戴維斯養傷的湖人，其中占士最新估計需再唞四至六周才有望復出。而快艇則在利安納休戰下，仍作客以98：85挫馬刺，四連勝後續守西岸第3位。