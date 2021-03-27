F1修例勢變天 平治霸權迎考驗 預算設上限重組架構 中下游車隊專注來季

F1 budget cap限制各隊扣除研發或購買引擎、兩名車手及3名行政人員薪金、市場推廣、住宿等的開支，今年上限為1.47億美元（約11.4億港元），希望能拉近其他隊與三大車隊的差距。在新規下，過去每年支出逾4億美元（31億港元）的平治重組架構，法拉利將額外人手撥至耐力賽。中下游車隊如哈斯（詳見另文）、愛快羅密歐等亦表明無法兼顧兩季戰車研發，會專注下季，可見當中影響廣泛，難怪有外媒直言，F1今年踏進十字路口。

面臨重新洗牌，與平治續約3年的領隊禾夫卻相當淡定：「根據我的經驗，以零基預算（zero-based budgeting），要求每項洗費精明，你才會知自己有什麼優勝之處，有什麼可以一直帶落下一年。」紅牛第一代車手奇連近日撰文，指大隊原有優勢料可維持多一、兩年，但因為車架底板新季要收窄，嚴重影響平治的劈彎穩定性，咸美頓在季前測試曾滑出賽道，直言「平治不是最快」，保達斯亦說新車難駕馭。

風洞重新編配 部件效率成關鍵

另一方面，F1亦落實風洞研發編配安排。上季包尾的威廉士可以使用風洞的時間最多，而此前七連霸的平治最少，加上Budget Cap，平治技術總監James Allison表示研發減量下，只能以質取勝：「研發方向將是延長每個部件的壽命，毋須經常更新，就更有效率。」即使對上季亞軍紅牛而言，領隊漢拿都要在兩項限制下營運車隊，是相當艱難的挑戰，同樣表示效率才是最關鍵。他們在季前測試表現對辦，韋斯塔本料可挑戰咸美頓車手冠軍地位，而新加盟的佩雷斯亦增加車隊勝算。

黑帝或棄退休念頭 列強招兵未雨綢繆

今季是平治還是紅牛天下，相信在阿塞拜疆站窺探各車極速後大定。如平治王朝今季告終，季前只續約1年的咸美頓，與保達斯的去向將成焦點，當中也牽涉到青訓羅素第3季在威廉士會否有突破。「黑帝」昨被問到會否季尾退休時稱：「或許未來8個月我會改變主意，但此刻不覺得這會是最後1季，新車隊、新模式、競爭更大，這將是最刺激的一季。」艾朗素回歸阿爾派（前身雷諾）、雅斯頓馬田（前身賽點）簽下維迪、列斯亞度轉投麥拿侖，爭奪中游席位的同時，相信更多是為明年大改例綢繆。F1今季亦參照F2，在英國等3站試行周六以衝刺賽取代正賽排位，成效如何也值得關注。