疫後復戰 麥帥未忘港足藍圖 征世盃外加緊部署 盼長遠青訓一針見血

文：余瑋

圖：李紹昌

麥柏倫曾執教芬蘭和拉脫維亞國家隊，他在2019年4月出任當時懸空4個月的港足主教練，8個月領軍9仗世盃外圍賽及東亞盃等，但受2020年全球疫情影響，世盃外多次延期及未能安排友賽，港足至今已15個月未有比賽。港足將於6月出發巴林征戰3場世盃外，這名54歲教頭透露已獲香港足總同意，5月底在港集訓5天，並冀球員繼續在港超維持狀態。相比對手伊朗隊及伊拉克隊，球季無間斷及有國家隊友賽，港足去年未能安排集訓及友賽，麥柏倫承認受掣肘，但尊重港府防疫措施：「去年我是有點氣餒，但徵召球員集訓非常困難，港超在疫情下斷續舉行，限聚令下我們沒有球場訓練，賽事重開各隊又要追趕頻密賽程。外隊訪港須隔離3周，友賽不可行，港隊作客亦一樣，只有繼續本地聯賽，才可讓球員保持狀態。」

驚訝港超訓練欠片段分析 冀港足更進取

麥柏倫以雙手綁後動作，形容港足主帥在過去一年困境：「我難以做到想做的事，只能透過影片分析比賽及對手。最近本地賽事重開，代表我可再恆常工作，觀看球會操練比賽、約見球員和教練交流，只是驚訝不少球隊訓練時都缺乏片段分析。剪輯球員在本地或國際賽的片段，可指出他們做得好和可改進地方，思考如何進步。」麥柏倫帶領港足僅1勝2和6負，入3球失16球，對手多是亞洲勁旅。球員時代司職前鋒的他承認，受同組對手實力差距影響，至今未能在港隊執行所想的踢法：「可以的話我也不想球隊只是不斷防守，而是踢出更進取的進攻足球，但球隊在過程中已進步很多，我期待將來可看到更強的港隊。」

專注備戰未定去留 籲培養頂級球員

麥柏倫一直有入場看港超，令他印象深刻的，反而是進攻常有門前失機的畫面：「港超缺乏一針見血的射手，中場組織傳送亦較多失誤，助攻常走位重疊或傳中欠準繩，後衛位置感也欠佳。為何會這樣？因為相關位置都欠缺頂級球員。」他多次強調，香港足球以至青訓發展，未來5年的「發展年」，必須在球員個人訓練下工夫：「港超的頂級球員參加國際賽時，表現明顯有不足。頂級球員除了良好基本功，還要有理解出任位置要求的能力。香港有好的球會及教練，但大部分訓練感覺未有提升球員位置所需，這也要由青訓做起。如想成為射手，就要不斷練習射門和走位，訓練更強把握力。港隊若未能做到每個位置都有頂級球員，就難以在亞洲盃或世盃外爭取佳績，疫情也不是窒礙發展的藉口。」

麥柏倫在世盃外延期後，兩年合約延長多3個月至今年6月約滿，他稱之後去向決定權不在自己手中，但談及來港快將兩年，已對香港足球有更深了解：「若果香港足總覺得我兩年後有了解香港足球，清楚香港球員特點和如何發展球隊，可能會再接洽我，但現在不會多想，只會專注備戰世盃外圍賽。」

（疫下足迹）