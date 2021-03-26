場外不敵賭癮 多代球星毀前途 過來人朗尼告誡後輩 「賭得多輸更多」

綠茵場，英雄地，球迷卻不清楚球星私生活，其中涉賭者眾。英國車士打大學曾訪問34名現役和前球員，包括國腳級及在英超落班的，發現不少因輸錢而影響表現，負責調查研究的車士打大學研究生羅爾（Graeme Law）說：「有球員向我說輸了很多，比賽期間總想着這件事，結果影響了表現。當會方得知他涉及賭博，便對他產生怨恨。」

戴亞靠母還債 軒祖六度萌自殺念頭

曼聯的北愛爾蘭隊名宿翼鋒基利士比是著名的賭徒球員例子，曾為賭博花逾700萬鎊（約7455萬港元），2010年宣布破產，他稱憑意志戒賭不易，甚至暗示不少好此道者，需透過催眠療法來控制賭癮。英格蘭前國腳中場戴亞亦曾難以自拔，幸獲母親規管重見天日，他說：「媽媽為我還債，每天只給我10鎊零用錢，否則……我必須衷心感謝她。」惟與另一英格蘭前國腳中場軒祖相比，上述兩人是「小巫見大巫」。

軒祖於1994年在阿士東維拉出道及打出名堂，4年後首次代表英格蘭隊出賽，亦是唯一一次，主因是他賭癮太深。連同外借，他至2014年掛靴前曾效力17間球會，43歲的他沮喪地回憶賭徒歲月，曾考慮5至6次自殺：「我在2012年破產，我和母親的房子被沒收，我被摧毀了，某天起牀小解後試圖自殺。醒來時，自己正靠機器延續性命，身體停擺了，其後又想到自殺……我太自私了。我有5個孩子，我真的讓大家失望。」

曾欠債近750萬 朗尼婚姻險破裂

打比郡領隊朗尼對賭錢毫不陌生，傳聞效力曼聯時，曾有過兩小時輸50萬鎊（約533萬港元）、曾欠債70萬鎊（約746萬港元），以及差點因此離婚的醜事。洗心革面多時的他自覺以往賭桌上的錢不像是錢，提醒後輩勿重蹈覆轍：「當今的球員很富有，如何善用財富是重要的。我們作為前輩，有責任透過自己的經驗，協助年輕球員面對賭博和金錢。」