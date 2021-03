【明報專訊】挪威隊昨晨在世界盃外圍賽歐洲區G組首戰,作客以3:0打敗直布羅陀隊。挪威隊主將艾寧夏蘭特及馬田奧迪加特此役賽前,與隊友穿上印有「人權—球場內外(Human rights-on and off the pitch)」的白色T恤,為2022年世界盃主辦國卡塔爾的外勞發聲,教練蘇巴根亦稱希望藉此向國際足協施壓。