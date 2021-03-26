群雄世盃外出閘脫腳 基沙文轟法國隊保守 荷蘭克軍鎩羽而歸

法國隊的正選陣容中，有8將是2018年世界盃冠軍功臣，攻堅的是基利安麥巴比、基奧特及基沙文。19分鐘，基沙文右路起左腳彎入世界波，但球隊無法增添紀錄，埋下失分禍根。57分鐘，烏克蘭隊中場沙度卓克射門省中敵衛派斯奴甘佩比，皮球改變方向入網，兩軍各一言和終場。迪甘斯說：「我軍上半場還有入球機會，本可鎖定勝局，下半場卻失去力量，那失球是可避免的。我們可以做得好一點的，賽果反映烏克蘭是好球隊，但外圍賽是漫長的，不會一帆風順。」惟基沙文歸咎佈陣不夠進取：「己隊需要更多攻擊手。我們想旗開得勝，但表現未夠好。球隊會仔細研究和努力改進。」迪甘斯又表示，下場世盃外作客哈薩克隊陣容肯定有變。

莫迪歷平隊史無緣凱旋

H組的克羅地亞隊則有35歲中場莫迪歷第134次上陣，追平施拿的隊史紀錄，卻未能凱旋贈興，被斯洛文尼亞隊中場盧夫歷在15分鐘一箭定江山。G組的荷蘭隊雖有中場卡拉臣及中鋒盧克迪莊下半場兩分鐘內各建一功，但被土耳其隊35歲老將前鋒耶馬斯大演帽子戲法，以及中場查漢奴古破門，作客以2：4覆師。「橙軍」教練法蘭迪保亞說：「非常差的賽果，但這只是10場外圍賽的其中一場，所以球隊需確保之後不會失分。我們必須保持積極，不能只站着流淚。」

C朗顆粒無收 葡軍靠烏龍球開齋

逃過厄運的是葡萄牙隊，他們在中立場都靈共有31次射門，包括C朗的8次攻門，卻只能藉阿塞拜疆守將馬克森麥維迪夫在37分鐘擺烏龍，在Ａ組首戰以1：0勝出。E組的比利時隊則由奇雲迪布尼、杜根夏薩特及盧卡古建功，主場以3：1反勝有加里夫巴利助攻哈利威爾遜先拔頭籌的威爾斯隊。盧卡古在國際賽已入58球，現役球員中，只落後C朗、波蘭隊的羅拔利雲度夫斯基和瑞典隊的伊巴謙莫域。