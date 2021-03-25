東奧今傳聖火 星味淡民怨濃 教練頂替首棒 復興口號受質疑

1964年東京奧運，世界見證日本走出戰爭陰霾，急速復興；57年後的今天，東奧聖火重新起步，日本高官寄望「復興奧運」再臨，民眾卻難齊聲和應。「重建之火」今早於昔日用作福島核電廠事故應變中心的J-Village足球基地起步，但當地反對聲持續，上周仍有民眾遊行抗議，在橫額寫道：「奧運？你一定在開玩笑！」有人慨嘆仍過着避難生活的人遭無視，亦有人稱上月地震令第一核電站再受損，炮轟政府用「核事故結束」的口號淹沒民意。自該縣2019年被選為聖火首站，當地人已擔憂「被利用」，多份民調亦反映居民認為東奧無助復興。

福島民調反映無助重建

今日有份傳聖火的福島中央電視台新聞主播野尻英惠，表示跑經空置民居時，無法掩飾有人流落在外的事實，但冀火炬手的活力和熱情能抹去當地頹垣敗瓦的形象。日本首相菅義偉今缺席起步禮，日本官員繼續賣力宣傳「Hope lights our way」（以希望點亮前路），強調聖火在疫情下更添意義。奧運相丸川珠代稱：「期待希望之光跑遍全國，受災地的現况亦能向世界送上重要信息。」負責組織傳遞的組委會成員河村裕美，則稱身陷困境更需看到希望，她去年在東奧宣告延期前4天，從希臘護送聖火抵日，被拍到眼泛淚光，相隔一年解畫只是感觸獲委以重任。

澤穗希廣末涼子退出 最少30人辭任

傳聖火舉步維艱仍是不爭事實，最少30名火炬手疫下請辭。原任首棒的2011年女足世界盃冠軍球星川澄奈穗美，上周宣告留美訓練未能回國，替補的前隊長澤穗希昨日亦以健康原因退出，終在起步前一天，才落實由「大和撫子」功勳教頭佐佐木則夫負責起步。聖火接力向來盡量貼近民眾，旨在為主辦國熱身，如今為嚴格防疫反傳統，除了起步禮及首天閉門，據報亦棄用大街，盡量在可控制人流的場地進行，民眾觀摩需事先預約；具體路線及火炬手則在聖火抵達前30分鐘公布，並動用警力確保人群保持社交距離，組委早前曾警告若人群聚集，會即時取消傳遞計劃。