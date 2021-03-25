連格返英軍報答修帥 獲指點外借重生 世盃外首擊勢擔正取聖

英格蘭vs.聖馬力諾 開電視77台、有線601/661台 明晨03：45直播

被曼聯領隊蘇斯克查棄用的中場連格，於1月外借至韋斯咸後脫胎換骨，在英超披甲7次入5球和有2個助攻，協助球隊暫列第5位，終獲國家隊重召。連格在英軍迎戰聖馬力諾隊前透露，修夫基在他作外借決定時角色關鍵：「修夫基很支持和信任我，賦予我首場國際賽上陣機會。即使我後來（在曼聯）少有披甲，仍有與他聯絡，聽取他的建議。他曾向我說：『假如我是你，便會留在英超。』其後我考慮轉會，韋斯咸是最好不過的球隊了。」

卡尼或避戰 卡維特利雲料掛帥

英軍在今次國際賽檔期需踢3場世盃外，依次迎戰聖馬力諾隊、作客阿爾巴尼亞隊和迎戰波蘭隊，連格有望被派上陣。對於回歸英軍的抱負，他說：「我仍然相信自己能在最高水平的比賽發揮，只要努力工作，刻苦訓練，最終可得到回報。」他曾為英軍上陣24次入4球，上次披甲已是2019年6月的歐洲國家聯賽季軍戰，協助英軍以互射12碼打敗瑞士隊。

曼城中堅史東斯無緣國際賽16個月後，今輪亦重返英軍，他回憶道：「在電視看國家隊比賽很難受，無法貢獻令我感到無助，但我視之為做得更好的動力。」他又認為「藍月」爭取4冠，隊友翼鋒史達寧、中場菲爾科頓和後衛基爾獲加同告入選英軍，「可把爭勝心態帶入國家隊，那是無價的」。然而，足踝受傷的前鋒拉舒福特昨缺席操練，料會缺陣，哈利卡尼也因足踝和膝部輕傷或避戰，使卡維特利雲掛帥機會大增。

德國迎冰島 紐亞盼佳績送別路維

而德國隊明晨在J組迎戰冰島隊，中場卻奧斯昨因肌肉受傷退隊，門將紐亞表示爭取未來3場世盃外好成績外，為了歡送今夏歐洲國家盃後離隊的教練路維，必須在這國際大賽爭取佳績。另外，兩支前冠軍西班牙隊及意大利隊，將在B組和C組迎戰希臘隊及北愛爾蘭隊，與「鬥牛軍」同組的瑞典隊則有伊巴謙莫域相隔5年後重返國際賽，明晨迎戰格魯吉亞隊。